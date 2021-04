Episodio piuttosto singolare in conferenza stampa. Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, protagonista assoluto.

Non è riuscito a trattenere l’entusiasmo Imanol Alguacil. L’allenatore della Real Sociedad ha vinto la Copa Del Rey nella finalissima contro l’Athletic Bilbao. L’1-0 ha consentito agli spagnoli di portare a casa il primo trofeo dopo trentaquattro anni. Una gioia incontenibile per tutto l’ambiente, allenatore compreso.

Alguacil show in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa, Imanol Alguacil ha risposto alle domande dei giornalisti , vestito di tutto punto. Una classico incontro con i giornalisti, insomma. Improvvisamente, però, la gioia per la vittoria l’ha travolto. “Passerei dalla modalità allenatore a quella da tifoso, se me lo permettete”: questa la frase che ha scatenato l’ilarità dei presenti. E poi è partito lo show: si è tolto la giacca ed ha indossato maglia e sciarpa del club.

Un episodio piuttosto stravagante. Alguacil si è messo ad urlare ai tifosi, dedicando a loro la vittoria della coppa: “Questo successo è per tutti voi, Guipúzcoa! E’ per tutti coloro che hanno a cuore la Real Sociedad! Andiamo Real, andiamo, Goazen!”. I giornalisti presenti hanno prontamente raccolto le sue dichiarazioni. Al resto ci hanno pensato i social network: il video è diventato virale nel giro di poche ore.