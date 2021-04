La Juventus avvia i contatti con gli agenti di Dembélé. Il calciatore del Barcellona non ha ancora rinnovato con i blaugrana.

Ancora una volta, Juventus e Barcellona potrebbero chiudere un affare di mercato. Dopo aver chiuso l’operazione Pjanic-Arthur, il club di Andrea Agnelli è al lavoro per provare a portare a Torino un altro calciatore di proprietà blaugrana. In estate è attesa rivoluzione sul mercato, ma al momento mancano i fondi necessari per attuarla. Servirà cedere un top player per rimpinguare le casse e regalare ai tifosi dei nuovi innesti.

Calciomercato Juventus, contatti avviati per Dembélé

Come riporta ‘El Mundo Deportivo, la società bianconera avrebbe già avviato i contatti con l’entourage di Ousmane Dembélé per provare a convincerlo in vista del calciomercato estivo. L’esterno francese entrerà nell’ultimo anno di contratto con il Barcellona e, al momento, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo contrattuale. Gli spagnoli non lo svenderebbero di certo, ma vista l’età del ragazzo è possibile che più di un top club possa farci un pensierino.

LEGGI ANCHE >>> In Cina i tifosi tornano allo stadio

Anche il Manchester United, il Paris Saint-Germain ed il Liverpool monitorano la situazione. Dal canto suo, però, la Juventus può fare leva sull’ottimo rapporto di Fabio Paratici con la dirigenza spagnola. Inoltre, non è da sottovalutare la questione del Decreto Crescita: la Juve potrebbe usufruire di una tassazione agevolata per il cartellino di Dembélé.