La Juventus ha un sogno per l’estate. Erling Haaland è il desiderio di calciomercato di tutta la dirigenza bianconera.

Erling Haaland non smette di stupire. Tutto il globo è interessato al suo cartellino, ma in pochi potranno permettersi, economicamente parlando, di sedersi a tavolino con il Borussia Dortmund. Il club tedesco non vorrebbe cederlo, ma le pressioni, nelle ultime settimane, sembrano essere più forti del previsto. Solo qualche giorno fa Mino Raiola ed il padre del calciatore erano stati avvistati a Barcellona per parlare con il club blaugrana. Il Real Madrid, per il momento, lavora sott’acqua. Ma anche le altre big d’Europa tengono i fari puntati sull’evolversi della situazione.

Calciomercato, su Haaland anche il Manchester City

Con l’addio a fine stagione di Sergio Aguero dal Manchester City, Pep Guardiola è alla ricerca di un degno sostituto dell’attaccante argentino. Proprio per questo motivo, infatti, nel mirino dell’allenatore spagnolo c’è Erling Haaland. Come riporta l’edizione odierna dello ‘Sport Star Sunday’, il tecnico dei Citizens ritiene inopportuna la valutazione del Borussia Dortmund per il cartellino del ragazzo: 130 milioni di sterline (circa 150 milioni di euro, ndr).

Nonostante ciò, il club inglese non si defila dalla corsa all’attaccante. Guardiola ha intenzione di convincere la dirigenza: in estate, con ogni probabilità, sarà all in per il talento norvegese. E la Juventus non può far altro che restare a guardare. Andrea Agnelli non ha a disposizione tutta questa liquidità. E, a queste cifre, battere la concorrenza delle avversarie risulta essere affare piuttosto complesso.