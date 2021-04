Dalla Premier League c’è un club pronto a mettere le mani su uno dei gioielli dell’Inter, sul piatto un’offerta importante.

Mancano ancora diversi mesi all’inizio della sessione estiva di calciomercato, ma il chiacchiericcio mediatico ha già cominciato ad alimentare indiscrezioni e possibili operazioni. Il tutto, va da sé, è da rinviare alla prossima estate, ma i club cominciano a muoversi già da adesso per mettere a segno colpi importanti, ma non solo.

La verità è che sono tante le squadre che da qui ai prossimi mesi dovranno capire come tenere sani i bilanci, e questo potrebbe portare anche ad alcune cessioni importanti. La crisi economica che ha investito il calcio si sta facendo sentire, e proprio a causa di questo anche club importanti potrebbero essere chiamati a sacrifici illustri per il bene delle casse.

In Italia i prossimi saranno mesi intensi, dove la Juventus sta cercando di capire se e come proseguire la propria avventura con Cristiano Ronaldo, senza pensare a quello che sarà anche il destino di altri giocatori come Dybala. Poi il Milan ed il caso dei quattro rinnovi da discutere, tra i quali quelli di Donnarumma ed Ibrahimovic.

Inter, dalla Premier la minaccia su Hakimi

E di certo anche in casa Inter si stanno facendo valutazioni importanti sul futuro. La vittoria dello Scudetto, ovviamente, garantirebbe sia un ingresso economico importante, ma anche la possibilità di costruire un progetto che possa portare la compagine nerazzurra ad essere protagonista in Italia ma anche in Europa.

Ed in quest’ottica, però, potrebbe inserirsi anche la necessità – di fronte ad un’offerta importante – di qualche cessione illustre o inaspettata. Dalla Premier, infatti, sembra sia pronta a presentarsi una proposta molto sostanziosa per Achraf Hakimi.

Secondo quanto riportato da AS, infatti, l’esterno nerazzurro sarebbe la prima scelta di Arteta per il futuro dell’Arsenal. Sul piatto i gunners sarebbero disposti a mettere ben 40 milioni di euro, anche se l’Inter sarebbe disposta a trattare soltanto se il club inglese aggiungesse altri 10 milioni all’offerta.