Juventus-Napoli potrebbe essere decisiva per il futuro in panchina di Andrea Pirlo, e intanto dalla Spagna fanno sapere che Cristiano Ronaldo gradirebbe il ritorno di Allegri.

Poco più di un mese fa Juventus-Napoli mise gli azzurri in una situazione di grande difficoltà, decretando definitivamente il periodo di crisi che avrebbero poi attraversato tra infortunati, contagiati e risultati altalenanti. Il rinvio del match di campionato, fissato per il 7 aprile, tra le due squadre, invece, mostra un ribaltamento delle prospettive. La gara tra le due formazioni, importante per la rincorsa alla qualificazione in Champions League, può essere quasi fatale per il futuro di Andrea Pirlo. I risultati della Juventus, infatti, mostrano un rendimento calante e prestazioni sempre meno convincenti. Una condizione che porta a dubitare del progetto che la società aveva in mente di realizzare sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo.

La Juventus ripensa ad Allegri e Cristiano Ronaldo avalla l’idea

I dubbi e le perplessità avanzano e favoriscono Massimiliano Allegri. Sembra essere lui l’allenatore già messo nel mirino da parte della società bianconera in caso di addio a Pirlo. L’ex bianconero conosce alla perfezione l’ambiente ed è stato indiscusso protagonista degli ultimi anni di successi della Juventus.

Inoltre, secondo quanto riferisce dalla Spagna Don Balon, Cristiano Ronaldo avrebbe piuttosto piacere nell’essere allenato da Allegri, al punto che avrebbe dato “il suo placet” per l’operazione. Il consenso del portoghese non è chiaramente vincolante per nessuna decisione, ma può avere un peso specifico importante, considerato che anche la sua stagione è apparsa sottotono a causa della dubbiosa gestione.