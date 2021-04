Recuperi importanti per Stefano Pioli: per Milan-Parma sono pronti a rientrare Leao, Brahim e Mandzukic. Anche Romagnoli prova a forzare

Buone notizie per Stefano Pioli, che in vista di Parma-Milan di sabato dovrebbe contare su diversi recuperi importanti. Dopo il rientro in gruppo, ieri, da parte di Rafael Leao, oggi hanno lavorato con la squadra anche Brahim Diaz e Mario Mandzukic.

Tutti e tre i calciatori hanno svolto una seduta completa assieme ai compagni e dunque, salvo ricadute dell’ultimo momento, sono da considerare convocabili in vista del prossimo impegno di campionato dei rossoneri, anche se è difficile ipotizzare che possano partire dall’inizio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, anche Romagnoli sulla via del recupero

Brahim Diaz si era infortunato a una caviglia con la Spagna Under 21 nell’ultima sosta per le nazionali, mentre Mandzukic aveva patito una lesione al bicipite femorale sinistro nel match di Belgrado contro la Stella Rossa, lo scorso 18 febbraio. Stesso tipo di infortunio di cui ha sofferto Leao: il portoghese si era fatto male durante la sconfitta casalinga contro il Napoli del 14 marzo.

LEGGI ANCHE>>> L’ostacolo che separa Belotti e il Milan

A questo punto rimangono ancora ai box Daniel Maldini, Davide Calabria e Alessio Romagnoli, ma da Milanello filtrano notizie confortanti anche per quanto riguarda il capitano, che già da domani potrebbe riaggregarsi al gruppo squadra.