L’ex Inter Dejan Stankovic potrebbe allenare in Serie A: incontro con il presidente del club del massimo campionato

Dejan Stankovic di nuovo in Serie A, questa volta come allenatore. L’ex centrocampista di Lazio e Inter potrebbe nuovamente apparire sui terreni di gioco del massimo campionato italiano, con una veste diversa da quella cui eravamo abituato a conoscerlo fino a qualche anno fa. L’attuale tecnico della Stella Rossa, eliminata dal Milan nei sedicesimi di finale di Europa League, avrebbe avuto un incontro con un presidente del nostro campionato.

Un vertice segreto di cui parla ‘Il Secolo XIX’ che non avrebbe portato ad alcuna decisione definitiva. Il nome del club che Stankovic potrebbe allenare è la Sampdoria che non ha ancora rinnovato il contratto a Claudio Ranieri. Il serbo potrebbe sostituirlo alla guida del club blucerchiato dopo che ha avuto un faccia a faccia segreto con il presidente Ferrero.

Stankovic alla Sampdoria, incontro con Ferrero

Nonostante un buon campionato, la Sampdoria potrebbe cambiare allenatore il prossimo anno. L’accordo per il rinnovo con Ranieri tarda ad arrivare ed ecco che il patron Ferrero si guarda intorno. Un giro di orizzonti che avrebbe portato anche a Stankovic, incontrato in segreto a Roma. Un contatto esplorativo con chi in Italia c’è già stato anche come tecnico in seconda (dell’Udinese di Tudor) e come allenatore delle giovanili dell’Inter.

Stankovic è alla guida della Stella Rossa che domina il campionato serbo. Il titolo potrebbe essere il suo regalo d’addio prima di approdare alla Sampdoria e tornare quindi in Italia. Lì dove ha già conquistato il triplete con l’Inter di Mourinho e dove potrebbe imporsi anche in una veste nuova, quella di allenatore. Solo un incontro per ora, ma il tempo delle decisioni sta per arrivare.