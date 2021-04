Jorginho non nasconde il suo desiderio di tornare a Napoli: le parole del centrocampista italo-brasiliano in ottica mercato

Non lo nasconde, anzi lo dice apertamente. Lo fa dopo una semifinale di Champions quasi raggiunta con il suo Chelsea: Jorginho vuole tornare a Napoli. Lì dove è diventato un calciatore di livello internazionale tanto che i Blues per lui hanno speso oltre settanta milioni di euro. In Inghilterra, il centrocampista italo-brasiliano ha dimostrato tutte le sue qualità. Un piccolo passaggio a vuoto all’inizio di questa stagione quando con Lampard era finito in panchina.

Poi Tuchel lo ha rispolverato e gli ha consegnato nuovamente le chiavi del centrocampo. Il risultato? Il Chelsea a ripreso a correre in campionato ed ora, dopo lo 0-2 in casa del Porto, vede avvicinarsi le semifinali di Champions. Questo però non basta a frenare la nostalgia di Napoli ed allora Jorginho in tv a ‘Sky’ non nasconde il suo desiderio: tornare in azzurro.

Napoli, senti Jorginho: “Voglio tornare prima o poi”

Così il calciatore racconta il suo desiderio nel post partita. “Chi ha vissuto a Napoli non può dimenticare. Per me è stata un’esperienza bellissima, sono legato alla città e ai tifosi. Se ci fosse la possibilità, prima o poi mi piacerebbe tornare”.

Un annuncio in piena regola che apre orizzonti che portano indietro nel tempo i tifosi del Napoli. A quel triennio ‘magico’ con Sarri in panchina che ha visto la formazione azzurra sfiorare lo scudetto. Proprio lo stesso Sarri che potrebbe tornare a guidare il Napoli nella prossima stagione. E’ uno dei nomi nella lista di De Laurentiis, anche se le difficoltà non mancano e le concorrenti neanche. Se accadrà, potrebbe ritrovare anche Jorginho a centrocampo. “Prima o poi torno”, il centrocampista non ha dubbi su questo.