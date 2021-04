Manchester United molto interessato a Kulusevski: la Juve dice no. Ma se sul piatto finisse anche Pogba, le cose potrebbero riaprirsi

Il Manchester United starebbe preparando l’assalto a un talento della Juventus. Il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer avrebbe infatti stilato alla dirigenza una lista di giocatori da acquistare: tra questi ci sarebbe anche il numero 44 bianconero Dejan Kulusevski.

Lo svedese, che sta vivendo una stagione per nulla brillante all’ombra della Mole, non sarebbe però un calciatore considerato cedibile da Fabio Paratici, a meno di offerte fuori mercato (ricordiamo che la Signora ha pagato Kulusevski 35 milioni più 9 di bonus all’Atalanta poco più di un anno fa, strappandolo alla concorrenza dell’Inter).

Kulusevski allo United? La Juve potrebbe chiedere Pogba

La dirigenza juventina sarebbe inoltre estremamente convinta delle qualità del fantasista di origini macedoni e considererebbe un’annata storta come quella in corso di svolgimento un semplice incidente di percorso, concedendo al calciatore classe 2000 il necessario tempo per riscattarsi.

Lo United potrebbe però tornare alla carica nelle prossime settimane e, se gli inglesi dovessero ad esempio mettere sul piatto il cartellino del grande ex Paul Pogba, ecco che le cose potrebbero cambiare, anche molto in fretta. La questione, quindi, non sarebbe affatto chiusa.