Dalla Spagna: contatti costanti tra Mbappé e Zidane, il fuoriclasse francese ha già scelto di trasferirsi al Real in estate

Rivelazione bomba dalla Spagna. Sia ‘Cuatro’ che ‘Cadena Ser’ riferiscono infatti che Mbappé sarebbe sempre più convinto di trasferirsi al Real Madrid questa estate.

Il francese, campione del mondo 2018, è in scadenza con il Paris-Saint Germain nel 2022 e, nonostante il pressing di Leonardo, non ha ancora firmato il prolungamento del contratto. Il club parigino rischia seriamente di trovarsi in una situazione molto delicata all’apertura del calciomercato, in cui la scelta sarebbe tra cedere il giocatore (pagato al Monaco la bellezza di 180 milioni di euro complessivi) o vederlo andare via a zero l’anno successivo.

Mbappé-Real, decisivo lo stretto rapporto con Zidane

Mbappé, che non ha mai fatto mistero di volere provare prima o poi un’esperienza all’estero, avrebbe però già un’accordo sulla parola con il Real Madrid: i blancos sarebbero dunque la squadra prescelta per un’eventuale, importantissima, svolta di carriera. Decisivo sarebbe stato in particolare il rapporto tra il fuoriclasse 22enne e il connazionale Zinedine Zidane, con i due che si sentirebbero costantemente.

Sarebbe Mbappé sarebbe dunque la carta segreta che Florentino Perez ha in tasca per garantirsi la riconferma alla presidenza del club. Un’operazione certamente complicata e costosa, ma che con un adeguato gioco di incastri potrebbe a questo punto risultare nell’interesse di tutte le parti.