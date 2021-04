Tiago Pinto, direttore generale della Roma, è stato intervistato da Sky Sport prima dell’inizio del match contro l’Ajax

La Roma ha battuto 1-2 l’Ajax nell’andata del quarto di finale di Europa League. Questa vittoria può essere fondamentale per la squadra giallorossa che ha puntato tanto sulla seconda competizione europea.

Dopo gli ultimi risultati non soddisfacenti in campionato, il futuro di Fonseca sembra essere sempre più lontano dalla panchina capitolina. Il portoghese, a meno di una vittoria clamorosa dell’Europa League, non sarà più l’allenatore della Roma dalla prossima stagione.

Roma, lo sfogo di Tiago Pianto

Tiago Pinto, direttore generale del club giallorosso, è stato intervistato da Sky Sport prima dell’inizio del match in terra olandese: “Futuro di Fonseca? Non dipenderà dal risultato delle due partite contro l’Ajax. Lo stesso tecnico ha detto che la cosa più importante è il presente”.

Il dirigente, connazionale di Fonseca, ha poi concluso così: ”Rispetto e capisco il vostro lavoro, ma Fonseca non è l’unico mister che ha il contratto in scadenza nel campionato italiano. Non capisco la vostra insistenza nei confronti del tecnico”.