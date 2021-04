La Premier League guarda in casa Inter: c’è un giocatore di Conte che piace tanto al Tottenham. In estate potrebbe provarci

Un tentativo già c’è stato, un altro potrebbe esserci in estate. Il Tottenham punta Milan Skriniar. Lo vuole, ci proverà, ha pronta l’offerta. Circa 50 milioni di euro. Lo scrivono dall’Inghilterra. Pochi mesi fa, l’Inter ne aveva rifiutati 35. Tra qualche mese le cose potrebbero cambiare. Il ‘Daily Express’ aggiorna la situazione, è il tabloid inglese a parlarne. Skriniar piace agli Spurs che non ha mai smesso di seguirlo dopo averci provato senza successo nella penultima sessione di trasferimenti.

L’Inter, a inizio stagione, aveva bloccato l’ex Sampdoria, ritenendolo centrale nel progetto tecnico di Conte. Skriniar, in realtà, è ancora indispensabile, ma tutto dipenderà dalle offerte. Di questi tempi, ogni offerta, se adeguata, può essere valutata. Nessuno è incedibile.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, il Tottenham punta Skriniar

Gli Spurs preparano l’assalto al difensore di Conte, un giocatore trasformato dalla cura tattica: sembrava insuperabile solo con una difesa a quattro, è diventato un muro anche a tre, con De Vrij e Bastoni forma un tridente difensivo solido. Una delle armi dell’Inter che è ad un passo dallo scudetto. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, il Tottenham ha continuato a seguirlo. Dall’Inghilterra scrivono della pronta offerta degli Spurs. L’Inter, come la scorsa estate, resisterà?

LEGGI ANCHE >>> “Pessimo messaggio per un allenatore”: Pirlo nel mirino

Non è la prima volta che la Premier League guarda in casa Inter. Sono ripetuti, ad esempio, gli accostamenti di Lukaku al Manchester City di Guardiola. Il belga costa 120 milioni, per Skriniar l’Inter non ha ancora fatto il prezzo. Ma una cosa è certa: ne esiste uno per convincere la società a cederlo. Ma sarà altissimo.