Uno sguardo ai diffidati in Serie A alle porte del ventinovesimo turno: a rischiare di più sono Atalanta, Inter e Napoli

Occhio al giallo: sono tanti i diffidati in Serie A in vista del prossimo turno di campionato. A rischiare più di tutti sono Inter, Atalanta e Napoli. Nell’elenco ci sono giocatori importanti e alla trentunesima giornata ci saranno due big-match come Napoli-Inter e Atalanta-Juventus. L’Inter, ad esempio, deve fare attenzione a Lukaku: il belga è ad un giallo dalla squalifica.

L’attaccante ex Manchester è fondamentale nello scacchiere di Conte e farà di tutto per evitare di saltare la trasferta di Napoli, altra tappa utile per avvicinarsi allo scudetto. L’altro diffidato è Young. Il Napoli, invece, ha in diffida Demme, Mario Rui e Lozano. Di questi tre, a sorpresa, quello ‘insostituibile’ è Demme: il tedesco, da qualche partita, ha scavalcato Bakayoko nelle gerarchie.

Serie A, i diffidati

Dovrà fare particolare attenzione al giallo anche l’Atalanta, impegnata tra due weekend contro la Juventus. Mentre i bianconeri non hanno diffidati, la squadra di Gasperini conta due elementi preziosi come Romero e Freuler. Il difensore, ex Juve, è una delle note liete di questa stagione.

In poco tempo è diventato leader del reparto, un giocatore divenuto perno del meccanismo difensivo dei nerazzurri ma anche una risorsa preziosa in attacco, coi suoi sprint, le sue uscite palla al piede. Un’altra squadra che dovrà fare attenzione ai gialli sarà il Milan. I diffidati rossoneri sono: Castillejo, Dalot, Rebic, Saelemaekers. Per la Roma: Mancini, Pellegrini (uno dei calciatori più in forma nei giallorossi), Veretout. La Lazio ha Acerbi, Caicedo, Fares.