Il futuro di Paulo Dybala non è cambiato dopo il gol al Napoli: una squadra pronta ad approfittare della rottura con la Juventus

Un gol liberatorio dopo tre mesi di assenze. Dybala ha brindato con una rete delle sue al ritorno in campo: contro il Napoli la Joya ha mostrato di avere ancora il piede giusto per fare la differenza. Non che ci fossero dubbi sulle qualità dell’argentino, ma dall’inizio di questa stagione il 10 bianconero non ha mai brillato. Vuole farlo ora in queste dieci partite che porteranno alla fine di un’annata particolare e sfortunata per l’ex Palermo.

Un finale di stagione in cui si deciderà anche il futuro di Dybala. Il contratto in scadenza nel 2022 non è stato rinnovato e segnali di un imminente accordo non ci sono. Anzi: da mesi le parti non si sono viste e non si sono sedute a parlare. La situazione resta bloccata e non sono in pochi a ritenere che l’argentino sia uno dei principali candidati all’addio a fine stagione.

Juventus, l’Inter spera nella rottura con Dybala

La Juventus cedendolo spera di incassare circa 50 milioni e punta a qualche scambio. ‘La Stampa’ parla di una chiacchierata con il Psg per una possibile operazione che coinvolga anche Icardi. Scambi possibili anche con il Manchester United e il Barcellona, ma serve convincere il calciatore.

Il rischio, infatti, è che Dybala vada al muro contro muro con la società, rischiando però di finire in tribuna tutta la prossima stagione. Niente rinnovo, ma anche no alla cessione, come già accaduto nel 2019 per lo scambio con Lukaku, poi finito all’Inter. Già, l’Inter. Si ipotizza che proprio Marotta sia pronto ad ‘accompagnare’ Dybala nello scontro con la Juventus. I nerazzurri puntano a prendere l’argentino gratis tra un anno, quando – senza rinnovo – scadrà il suo contratto. Un motivo in più per la Juventus per decidere il prima possibile le sorti di Dybala: dentro con il rinnovo o fuori subito.