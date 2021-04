Incrocio di destini tra Buffon e Donnarumma: il portiere della Juventus può finire davvero la carriera al Milan

Schierato a sorpresa in campo contro il Napoli, Gianluigi Buffon ha dimostrato di essere ancora in grado di dire la sua in campo. I 43 anni non sono ancora un limite per il portiere della Juventus che, in almeno tre occasioni, ha respinto gli assalti azzurri a suo modo. Una prestazione che è diventata presto motivo di dibattito sul futuro dell’estremo difensore bianconero: giusto continuare ancora nonostante l’età?

Il campo ha dato una risposta affermativa e la Juventus vorrebbe prolungare il contratto in scadenza a giugno. Il problema è che proprio il campo ha aumentato la voglia di Buffon di essere ancora protagonista. Non soltanto qualche sporadica apparizione per far rifiatare Szczesny, ma tornare a recitare un ruolo di primo piano. Difficile pensare di farlo alla Juventus ed ecco allora che l’idea di un addio a fine stagione verso un’altra squadra, non può essere escluso.

Juventus, Buffon al Milan ‘libera’ Donnarumma

Una situazione che – come evidenzia il ‘Corriere della Sera’ – si intreccia con quella di un altro portiere: Gianluigi Donnarumma. Il rinnovo con il Milan non c’è ancora e l’ipotesi di lasciare i rossoneri diventa ogni giorno più concreta. Al suo posto si è parlato anche di Buffon che alla corte di Pioli avrebbe il ruolo da titolare ancora ambito.

Molto dipenderà dalla qualificazione alla Champions League: senza Donnarumma quasi certamente andrà via e tra le ipotesi c’è anche l’approdo alla Juventus. Un’eventualità che potrebbe aprire la strada proprio a Buffon in rossonero. Un intreccio in piena regola quindi tra due portieri in scadenza con un finale a sorpresa e due certezze: Donnarumma vorrebbe restare al Milan, Buffon vuole essere ancora protagonista.