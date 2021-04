La Juventus si è mossa in maniera concreta per blindare uno dei suoi talenti, è arrivato anche l’annuncio ufficiale del club.

In un periodo dove è sempre difficile provare a trattenere talenti che vengono corteggiati, anche con cifre importanti da altre realtà, per la Juventus invece è il momento di operare proprio con la convinzione di dover costruire il proprio futuro già in casa. Si, perchè la crisi economica non consentirà grandi investimenti, e molto dipenderà anche dal futuro di Cristiano Ronaldo.

L’addio del portoghese, infatti, potrebbe aprire scenari imprevedibili anche per quanto riguarda il mercato, anche se al momento novità considerevole non ci sono. Servirà aspettare, magari il termine della stagione, e capire anche quale sia la volontà del giocatore. Cosi come nel caso di Paulo Dybala, con il quale il club sta provando a dialogare per tentare di intavolare il discorso del rinnovo che, ad oggi, sembra addirittura molto lontano.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, blindato uno dei talenti bianconeri

Dunque, mentre si attende di capire cosa fare con i big, la dirigenza si sta concentrando anche per blindare giovani talenti. La Juventus, in sostanza, ha bisogno di costruire campioni in casa, anche per valorizzare il settore giovanile e magari risparmiare sul mercato.

LEGGI ANCHE >>> Da Madrid arriva l’annuncio che gela la Juventus

Proprio in quest’ottica è arrivata una notizia importante nelle ultime ore. Si tratta del rinnovo di Radu Dragusin, già nove presenze ed un gol con la prima squadra, sul quale si erano mossi già diversi club. Il contratto del talento 19enne, infatti, era in scadenza a giugno, ma la Juventus ha saputo trattenere quello che rappresenta un vero e proprio gioiello in casa bianconera.

“Oggi Radu Dragusin mette la firma su un futuro ancora a tinte bianconere, rinnovando il suo contratto fino al 30 giugno 2025″, recita una nota ufficiale del club. Insomma, Dragusin resterà a Torino nella speranza, per la dirigenza, di trovarsi al cospetto di un giocatore pronto ad esplodere da qui a breve tempo.