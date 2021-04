L’Ajax è da sempre fucina di talenti: dopo la cessione di de Ligt, i Lancieri hanno puntato su Schuurs che ora può sbarcare in Serie A

Se si cercano giovani di belle speranze, l’Olanda e soprattutto l’Ajax sono il posto giusto per andarli a pescare. Nel corso degli anni di esempi non sono mancati: de Ligt è l’ultimo talento sfornato dalla scuola olandese e finito nel nostro campionato. La Juventus ha pagato non poco per portarlo in Serie A, ma l’investimento è stato ben ricompensato dal 21enne olandese. L’Ajax non ci ha messo troppo tempo per trovare il suo erede: è Perr Schuurs, anche lui classe 1999, il difensore designato a prendere il posto dell’attuale bianconero. Per poco tempo però perché su di lui si sono già posati gli occhi di diversi club europei.

Napoli, occhi su Schuurs: il nuovo de Ligt

Tra questi, riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe anche il Napoli che per la prossima stagione potrebbe rivoluzionare il suo pacchetto arretrato. Maksimovic è un sicuro partente, ma anche Koulibaly e Manolas potrebbero fare le valigie. Serviranno allora forze fresche e uno dei nomi seguiti da Giuntoli è proprio Schuurs.

Il 21enne ha firmato da poco il rinnovo con l’Ajax fino al 2025, ma sono in pochi a credere che resterà ad Amsterdam così tanto a lungo. Per lui il futuro è in un campionato di livello più alto rispetto alla Eredivisie e la Serie A potrebbe essere l’approdo naturale. Acquistato per due milioni di euro, il suo valore già si è sestuplicato: chi lo vorrà dovrà sborsare almeno 12 milioni di euro. Il Napoli ci pensa: potrebbe essere lui l’uomo a cui affidare le chiavi della difesa azzurra per i prossimi anni.