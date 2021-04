Stanno facendo discutere, sui social, le parole pronunciate da Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia del match di Parma

Retromarcia inattesa quella di Stefano Pioli alla vigilia della gara di campionato contro il Parma. L’allenatore del Milan, intervenuto in conferenza stampa, ha smentito l’ambizione scudetto, attribuendo alla stampa frasi legate al tricolore. “L’avete detto solamente voi”: è stata questa la risposta di Pioli sulla parola scudetto. Il tecnico dei rossoneri nega di averne mai parlato, eppure qualche giorno fa disse: “Ibra fa bene a crederci”.

I tifosi ricordano le sue frasi e per questo le recenti dichiarazioni dell’allenatore del Milan stanno facendo discutere. A nove giornate dal termine del campionato, il Milan, per mesi primo, si ritrova a undici punti di distanza dall’Inter.

Milan, le parole di Pioli

Lo scudetto è ormai utopia, un sogno, qualcosa di irraggiungibile. La flessione nel 2021 ha permesso ai nerazzurri di prendere il largo e di seminare tutti. Se lo scudetto è sfumato, o quasi, l’obiettivo Champions resta concreto e non ancora raggiunto. Il Napoli quinto dista appena quattro punti e non sono troppi. Per questo Pioli, in conferenza, ha chiesto ai suoi di mantenere alta la concentrazione.

L’allenatore del Milan ha avvertito la squadra sulle insidie della gara di domani, ha ricordato le qualità del Parma e le loro motivazioni in chiave classifica, ha spiegato che Mandzukic non è ancora pronto e ha parlato del rinnovo di contratto di Donnarumma: “Lo vedo concentrato, aspettiamo la fine” le sue parole.