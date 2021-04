Tutte le probabili formazioni della 30^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Spezia-Crotone, a seguire il match tra Parma-Milan. La Juventus ospiterà il Genoa, l’Inter sarà impegnata nel match contro il Cagliari.

La Serie A riapre i battenti in vista del 30° turno di campionato. Di seguito le ultime novità sulle probabili formazioni della 30^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Spezia-Crotone (match in programma sabato alle ore 15:00). La Juventus ospiterà il Genoa, mentre il Cagliari farà visita all‘Inter nel tentativo di tenere vive le speranze salvezza.

Probabili formazioni 30^ giornata Serie A

Spezia-Crotone

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Chabot, S. Bastoni; Pobega, Leo Sena, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde. All. Italiano

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Luperto, Djidji; S. Molina, Benali, Petriccione, Reca; Messias; Ounas, Simy. All. Cosmi

Parma-Milan

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Giu. Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Udinese-Torino

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; N. Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Buongiorno, Bremer; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi; Belotti, Sanabria. All. Nicola

Inter-Cagliari

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Cagliari (3-5-2): Vicario; Klavan, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. All. Semplici

Verona-Lazio

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowidcz, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Miguel Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi

Juventus-Genoa

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro. All. Ballardini

Sampdoria-Napoli

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszkynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Roma-Bologna

Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Calafiori; Perez, Pellegrini; Mayoral. All. Fonseca

Bologna (4-2-3-1): Skopruksi; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Fiorentina-Atalanta

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Ge. Pezzella, Milenkovic; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic. All. Iachini

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All. Gasperini

Benevento-Sassuolo

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula. All. Filippo Inzaghi

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, M. Lopez; Haraslin, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

Infortunati Serie A, 30^ giornata: Milan senza Romagnoli, Juve senza Bonucci e Bernardeschi

Come confermato da Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, il Milan dovrà fare i conti con l’assenza di Romagnoli. Il centrale rossonero non sarà convocato a causa di qualche problema fisico.

Nella Juventus, invece, Pirlo dovrà fare i conti con le positività al Covid-19 di Bonucci e Bernardeschi, i quali, salvo negatività dell’ultimo minuto, salteranno la sfida interna contro il Genoa. Recuperato Arthur.

In casa Lazio tengono banco le condizioni di Luis Alberto: il centrocampista spagnolo, alle prese con una distorsione alla caviglia potrebbe ritornare a disposizione già dall’immediata sfida contro il Verona. Trapela ottimismo, ma le sue condizioni verranno valutate definitivamente nelle prossime ore.