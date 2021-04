Ore di riflessione in casa Juventus. Dopo Andrea Pirlo, altri due ex calciatori potrebbero tornare in bianconero. Occhio a Del Piero e Trezeguet.

In casa Juventus, da diverso tempo ormai, la dirigenza riflette sul da farsi. Con Andrea Pirlo in bilico più che mai, i rumors di calciomercato attorno alla figura dell’allenatore si rincorrono più che mai. Il problema ‘allenatore’, però, non è l’unico in casa Juve. Anche il futuro di Fabio Paratici è in bilico. A fine stagione andrà via? Nulla è ancora chiaro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, ritornano Trezeguet e Del Piero?

Intervistato da ‘gianlucadimarzio.com’, l’ex stella della Juventus David Trezeguet ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto dichiarato: “Il momento di un cambiamento è arrivato. Aspetto una squadra che creda in me e che possa darmi fiducia. Io non vedo l’ora. Ho visto la Juve dominare. Io adesso non mi precludo nessuna esperienza lavorativa. Voglio imparare, voglio muovermi”.

LEGGI ANCHE >>> Dybala, da pilastro a pedina di scambio per arrivare al bomber

“Un ritorno alla Juventus? Perché no! Anzi, lo spero. Magari con Alessandro De Piero. Ha dimostrato le sue capacità, si sta preparando. Il suo legame con la Juventus non lo dimenticherà mai nessuno”. Poi prosegue: “Pirlo? Sbagliare un campionato è umano. Bisogna continuare con Pirlo per dare senso alla stagione, per dare idea di continuità. Quest’anno la Juve ha trovato un Inter più cattiva. Conte ha due attaccanti che segnano sempre. Solo Ronaldo, però, non può bastare. Alla Juve è mancato un certo Dybala“.