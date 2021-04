Resta avvolto nel mistero il futuro di Paulo Dybala. Per lui potrebbe anche palesarsi un ruolo da pedina di scambio.

Il futuro di Dybala resta un grande rebus. Per l’attaccante argentino non è ancora arrivato il momento di rientrare in campo da titolare, come annunciato anche nella giornata di oggi da parte di Andrea Pirlo. Un momento delicato, quello della Joya, che dura ormai da diversi mesi. Di fatto, il suo apporto alla causa bianconera è stato particolarmente scarno nel corso di questa stagione, e se ne sono resi conto anche gli stessi tifosi della Vecchia Signora.

In tanti, infatti, imputano le difficoltà di questa stagione anche all’assenza di un elemento importante come Paulo Dybala. Va da sé che la sua assenza, che nel corso dell’anno si è ripetuta più volte, di sicuro non ha fatto fare i salti di gioia ad Andrea Pirlo.

E’ anche vero, però, che al netto dell’affetto dei tifosi nei confronti di Dybala, il suo futuro in quel di Torino è tutt’altro che scontato. Il tema del rinnovo di contratto è stato oggetto di discussione negli scorsi mesi, e le parti si sono anche punzecchiate a distanza. La verità è che la firma non è arrivata, e non è detto che arrivi. Ecco perchè stanno emergendo anche delle soluzioni molto particolari per il futuro dell’attaccante argentino.

Juve, Dybala pedina di scambio per Icardi?

Dalla Francia rimbalza una notizia molto particolare che riguarda un vecchio pallino della Juventus. Mauro Icardi, infatti, sembra destinato a lasciare il Paris Saint Germain, almeno secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’. L’attaccante argentino, infatti, sarebbe stato oscurato dall’esplosione di Moise Kean, e dunque restare a Parigi non sarebbe più una priorità cosi scontata.

Cosi il futuro – si legge – potrebbe proseguire di nuovo in Italia. Non è un mistero che Icardi sia finito nel mirino della Roma e, appunto, della Juventus. Ed è qui che entra in gioco proprio Paulo Dybala. L’argentino, infatti, potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio con il Psg, soprattutto nel caso in cui decida di non rinnovare il contratto con la Vecchia Signora.