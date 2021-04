L’Atalanta può ambire allo Scudetto? L’allenatore Gasperini ha risposto al quesito dopo la vittoria contro la Fiorentina.

La crescita dell’Atalanta negli ultimi anni è di fatto sotto gli occhi di tutti. La Dea ha fatto passi da gigante nel corso degli ultimi anni, con la conquista del posto Champions che lo scorso anno ha di fatto certificato il percorso fatto dalla società e dalla squadra guidata da Gianpiero Gasperini. E proprio per questo che, anche quest’anno, la compagine bergamasca proverà in tutti i modi a confermarsi tra le prime quattro, e guadagnare quel posto in Europa che ha fatto sognare la piazza già quest’anno.

Il percorso, va detto, è tutt’altro che semplice. Il traffico di quest’anno per arrivare tra le prime quattro è intenso, con tante squadre che si daranno battaglia fino alla fine. L’Atalanta, dal canto suo, sta andando avanti per la sua strada, ed anche la vittoria di stasera contro la Fiorentina ha confermato la fame di vittorie della Dea e la voglia di confermarsi a grandi livelli. E se le ambizioni, con il passare del tempo, aumentassero ancora?

Atalanta e l’ambizione Scudetto, Gasperini chiarisce tutto

Il prossimo anno, posto che l’Atalanta riesca a conquistare il quarto posto (o il terzo, va da sè) e dunque il piazzamento Champions, si potrebbe poi puntare anche a qualcosa di più? Questa la domanda posta a Gianpiero Gasperini, con l’esplico riferimento alla possibilità di lottare per lo Scudetto come step successivo.

“Le ambizioni sono cresciute in base al lavoro di tutti, in cinque anni abbiamo raggiunto grandi traguardi. Siamo in una fascia alta con le prime, ma non le primissime. Ritengo che Juve e Inter abbiano ancora qualcosa in più. Le squadre con cui lottiamo hanno budget molto alti, l’Atalanta non può competere a livello economico con queste società. Non può permettersi di comprare Lukaku, dico per dire”, le parole chiare di Gasperini sulla questione ai microfoni di Sky Sport.

Poi il tecnico ci tiene a precisare un aspetto, ovvero nessun limite per il futuro. “Questo non significa che non proveremo a stare in questa fascia. Parlare di Scudetto, per rispondere alla domanda, mi sembra eccessivo. E’ un voler mettere un carico da novanta che non c’è. Poi se capita nessuno si tira indietro”.