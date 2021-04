Alle 12.30 in programma il primo match di questa domenica di Serie A. Per il lunch match di oggi scendono in campo Inter e Cagliari.

Che l’Inter si stia dirigendo verso la vittoria dello Scudetto, questo pare un fatto ormai conclamato. Per i nerazzurri le prossime saranno partite decisive, anche se già adesso il distacco con la seconda in classifica Milan è ormai considerevole. Sembra davvero difficile che qualcuno, arrivati a questo punto della stagione, possa andare a rovinare i piani dell’Inter da qui alla fine della stagione.

Ma il calcio, si sa, nasconde insidie dietro ogni angolo. Niente può essere annunciato, nemmeno per vie ufficiose, senza che ci sia la matematica a certificare il tutto. Ecco perchè ogni partita dovrà essere affrontata come una finale, per evitare brutte sorprese. Oggi i nerazzurri scendono in campo al Meazza contro il Cagliari, compagine alla quale dovrà badare parecchia attenzione.

I sardi, infatti, sono terzultimi in classifica ed in piena lotta per non retrocedere. Ecco perchè la squadra di Leonardo Semplici dovrà guardare negli occhi l’avversario e provare a portare a casa il colpo grosso, con tutte le difficoltà del caso. Difficile, ovviamente, imporsi in quel di Milano. Ma i rossoblu hanno necessità di portare a casa quanti più punti possibile, proprio per evitare di dover già da adesso lasciare andare allo spettro della Serie B.

Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Sanchez. All. Conte

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Carboni, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici