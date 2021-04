La Uefa studia il protocollo per Euro 2020: rischio Covid ed allora si pensa all’obbligo di vaccinazione per i calciatori

Un Euro2020 covid free: la Uefa lavora ad un nuovo protocollo per rendere gli Europei ‘immuni’ dal virus. Una problematica divenuta ancora di più di stretta attualità dopo il caso italiano. Il focolaio scoppiato nella Nazionale di Mancini ha fatto scattare l’allarme: venti contagiati tra staff e calciatori, con De Rossi ricoverato in ospedale per una polmonite. Non certo un caso che lascia tranquilli considerato. Una replica di quanto avvenuto nelle scorse settimane con l’Italia durante gli Europei complicherebbe in maniera pesante il torneo. Ecco perché la Uefa è al lavoro per stilare un nuovo protocollo che renda il più sicura possibile la rassegna.

Il piano è ancora in fase di realizzazione e il 19 aprile se ne saprà di più. Per quella data si conoscerà anche il verdetto che riguarda l’Italia e Roma: la Uefa vuole l’apertura degli stadi al pubblico e, al momento, il Governo italiano non ha garantito la presenza degli spettatori. Dentro o fuori tra una settimana, ma intanto le richieste sono chiare: tutti i presenti all’interno degli impianti che ospiteranno le gare degli Europei dovranno essere vaccinati.

Euro2020, la Uefa pensa ai vaccini per i calciatori

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il nuovo protocollo al vaglio dell’Uefa prevedrebbe il vaccino obbligatorio anche per i calciatori che parteciperanno alla rassegna continentale. Il piano è quello di vaccinare i 600 giocatori che dovranno scendere in campo, 25 per ognuna delle 24 partecipanti.

Un progetto che dovrà, ovviamente, fare i conti con i piani vaccini dei vari Paesi europei. Novità si avranno tra una settimana quando si deciderà anche sulla presenza dello stadio Olimpico tra gli impianti che ospiteranno Euro2020.