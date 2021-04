Come riporta ‘Calciomercato.it’, la Juve vorrebbe vendere Szczesny per cercare di fare di tutto per prendere Donnarumma

Il campionato, a otto giornate dal termine, è nella propria fase decisiva. Se le squadre cercando di raggiungere i propri obiettivi sul campo, i dirigenti stanno progettando acquisti e cessioni per la prossima stagione.

Dopo l’eliminazione dalla Champions e il largo distacco dall‘Inter capolista, la Juventus non sta compiendo un’annata da ricordare. Tutti sono stati criticati: dirigenti, giocatori (perfino Cristiano Ronaldo) e l’allenatore Andrea Pirlo. Tra i calciatori più criticati, soprattutto dopo il derby contro il Torino, c’è Szczensy.

Donnarumma obiettivo della Juve

Secondo ‘Calciomercato.it’, la Juventus vorrebbe cedere il polacco per poi cercare di prelevare dal Milan Donnarumma. La dirigenza piemontese ha incominciato a sondare il mercato inglese per sapere se qualche club fosse interessato al proprio estremo difensore, ma i segnali per una cessione non sono stati positivi.

Szczensy, a meno d’improvvise offerte, dovrebbe rimanere nella Juve anche per la prossima stagione. La Juve farebbe di tutto per assicurarsi Donnarumma, il cui contratto con il Milan scade il prossimo 30 giugno.

La priorità per il portiere dell’Italia rimane la squadra rossonera, ma con il passar del tempo la situazione potrebbe cambiare. Il PSG è fortemente interessato a Donnarumma, ma anch’esso è bloccato per la lunghezza del contratto di Navas. Raiola vorrebbe un super rinnovo economico con il Milan, ma di breve durata in attesa di tempi migliori per cambiare aria.