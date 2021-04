Zorc, ds del Borussia Dortmund, blinda Haaland: “Abbiamo un piano per iniziare la prossima stagione con lui”. Ma serve la Champions Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, prova a blindare il futuro prossimo di Erling Haaland in un’intervista alla testata tedesca ‘Sportschau’: “Abbiamo un piano molto chiaro per iniziare la prossima stagione con lui“, ha detto Zorc. Il ds giallonero ha poi aggiunto: “Mi piace attenermi a quello che è il contratto e alle discussioni che si sono svolte nell’ultima settimana”. L’accordo del norvegese con il Dortmund scade infatti tra tre anni, nel 2024.

Haaland, senza Champions potrebbe andarsene già in estate?

Certo è che se il Borussia non dovesse riuscire ad ottenere un piazzamento Champions al termine di questa stagione (attualmente è quinto in Bundesliga, a sette punti di distanza dall’Eintracht Francoforte, quando mancano sei giornate alla fine), ci sarebbero contraccolpi economici significativi per le casse del club, come ammesso dallo stesso Zorc. Perciò, non è da escludere che le cose possano clamorosamente riaprirsi.

A questo proposito, di recente ha fatto molto scalpore l’incontro di Mino Raiola, agente di Haaland, con il neo presidente del Barcellona Joan Laporta: diverse fonti spagnole hanno riferito che i due si sarebbero visti proprio per discutere del bomber norvegese.