L’avvocato del Milan, Leandro Cantamessa, preannuncia il ricorso contro la probabile squalifica di Zlatan Ibrahimovic

La notizia era già nell’aria, ma ora arriva la conferma: il Milan presenterà ricorso avverso la squalifica di Zlatan Ibrahimovic, conseguente all’espulsione da parte dall’arbitro Maresca durante Parma-Milan, nel caso in cui questa superi una giornata.

È stato l’avvocato del club rossonero, Leandro Cantamessa, ad annunciarlo durante un intervento a ‘Radio Kiss Kiss’: “Siamo in attesa della sentenza del giudice sportivo: sarà fatto certamente ricorso nella malaugurata ipotesi che le giornate di squalifica per Ibrahimovic siano addirittura due. Tutto dipende da ciò che il signor Maresca ha scritto nel referto: se l’arbitro ha dei dubbi su quello che ha sentito, e a quanto pare ha sentito male, la questione potrebbe avere un risvolto inatteso e clamoroso”.

Avvocato Milan: “Non si possono impugnare squalifiche di una giornata”

“Se Maresca ammetterà di aver sbagliato – ha proseguito il legale – Ibra potrà giocare la prossima gara, pur essendo stato espulso a Parma. In caso contrario potrebbero dargli una giornata di squalifica o anche due, ma sarebbe profondamente sbagliato. Gli strumenti della giustizia sportiva purtroppo non consentono di impugnare una squalifica di una giornata”.

“Non c’è altro da aggiungere – ha concluso Cantamessa – è stato solo un equivoco. Ho ascoltato i sonori riprodotti: sono frasi innocenti, non c’è neanche una particolare vena polemica. Non so cosa l’arbitro ritenga di aver sentito, so che non ci sono insulti“.