Il Milan pensa al futuro e punta gli occhi sul Borussia Dortmund: il giovane gioiello del calcio tedesco nel mirino dei rossoneri

Il Milan punta gli occhi sul Borussia Dortmund. Il club rossonero ha messo nel mirino un giovane talento della società tedesca. I gialloneri non hanno soltanto Erling Haaland tra i fenomeno del calcio che verrà: c’è un 16enne che ha attirato l’attenzione di tutti le maggiori squadre del panorama calcistico europeo. Il nome è quello di Vasco Walz, centrocampista protagonista con la Under 17 del Borussia. Il suo profilo è da tempo attenzionato dal Milan che lo ha provato a portare in Italia già prima della sua firma con il Dortmund.

Milan, chi è Walz: il gioiello del Borussia Dortmund

Sedici anni ma già una qualità indiscutibile. Questo è Vasco Walz, il nuovo gioiello del Borussia Dortmund in rampa di lancio. Di origini italiane, di lui si parla come del centrocampista del futuro per il calcio tedesco. Anche per questo il Milan lo segue ormai da qualche tempo.

Come riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, i rossoneri lo seguono da qualche tempo ed ora potrebbero far partire l’assalto decisivo. Certo con la Champions serviranno calciatori pronti e di esperienza, ma la strategia di Maldini e Massara è quella di non dimenticare i giovani. Walz potrebbe essere il profilo giusto per costruire il Milan del futuro.