Trova conferma l’indiscrezione secondo cui Rino Gattuso, allenatore del Napoli, avrebbe già trovato una squadra per l’anno prossimo

Una cosa è certa: anche con la Champions, Rino Gattuso saluterà Napoli. Lo farà, nel caso, con l’orgoglio di aver centrato l’obiettivo, viceversa con la consapevolezza di aver dato comunque tutto dopo un anno e mezzo di elogi ma anche tensioni con De Laurentiis. Il Napoli lavora al futuro, segue diversi allenatori, Gattuso scruta all’orizzonte nuove opportunità professionali. A quanto pare, ci sarebbe già una squadra in pole per ingaggiarlo: la Fiorentina. L’indiscrezione trova conferme con diverse fonti che aggiungono dettagli a una pista calda.

La Fiorentina cerca Gattuso

Il portale ‘Sportmediaset’, in tal senso, scrive: “Rino ha già pronta la panchina della prossima stagione: è quella della Fiorentina. Non è un mistero che Rocco Commisso lo apprezzi, e non solo per le comuni origini calabresi. In casa viola è già stato individuato come l’allenatore su cui puntare per il dopo Iachini”. L’attuale tecnico dei viola lascerà a fine stagione e la Fiorentina pensa a Ringhio.

Anche Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, fa sapere che Gattuso è vicino alla Fiorentina. Questo il suo tweet:

Per la #Champions ci sta provando anche il #Napoli, nonostante #Gattuso abbia già le valigie pronte per trasferirsi dalla città di Pulcinella a quella del Sommo Poeta Dante. — Luciano Moggi (@LucianoMoggi) April 13, 2021

In attesa di novità, Gattuso pensa a concludere nel migliore dei modi la propria stagione. A fine campionato, poi, sarà tempo di valutazioni e di scelte. A meno che la più importante non l’abbia già ponderata.