L’ultima ipotesi per il futuro di Cristiano Ronaldo conduce in Francia: il Psg sarebbe disposto a cedere due calciatori alla Juve per CR7

Vuole andarsene dalla Juventus e la priorità non è per forza il Real Madrid. Ci sono diverse strade per il futuro di Cristiano Ronaldo e una conduce anche in Francia, al Psg, in un club che da tempo lo sogna. La prossima estate potrebbe essere quella giusta. La redazione di AS fa sapere che il club di Al Khelaifi starebbe pensando a una doppia cessione ai bianconeri per assicurarsi il portoghese: Icardi e Kean.

Tutto dipenderà dalla volontà del Real Madrid. Se i blancos apriranno al ritorno, CR7 non avrebbe dubbi e spingerebbe per tornare in Spagna. Viceversa, dato che al momento la richiesta di 25 milioni della Juve è ritenuta eccessiva dal club di Madrid, per Ronaldo potrebbe aprirsi la pista Psg.

Psg su Ronaldo: l’offerta alla Juventus

L’idea del club parigino è quella di convincere la Juventus offrendole due giocatori graditi. Il primo è Mauro Icardi, attaccante che già in passato la società bianconera aveva cercato. Ai tempi dell’Inter, la Juve provò senza successo ad acquistarlo, ora potrebbe riceverlo in cambio di Ronaldo. Icardi, nel caso, sarebbe l’ideale sostituto di Morata, che la Juve non ha ancora deciso di riscattare dall’Atletico Madrid.

Ma il solo Icardi non basterebbe e questo il Psg lo sa: per questo potrebbe essere proposto anche Kean, giocatore cresciuto alla Juve e che il club francese dovrebbe prima riscattare dall’Everton. Due attaccanti relativamente giovane per Cristiano Ronaldo: un’offerta che farebbe vacillare chiunque. La Juve, nel caso, ci penserà.