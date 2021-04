Tra Claudio Ranieri e la Sampdoria manca ancora l’accordo per il rinnovo. In questa situazione l’incognita avanza e spunta l’interesse da parte del Valencia.

Cosa ne sarà di Claudio Ranieri al termine della stagione? Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il presidente Ferrero aveva garantito nuovamente per il futuro del tecnico sulla panchina della Sampdoria. Il connubio proseguirà, almeno questa appariva come la sua volontà. Tuttavia, i giorni trascorrono e non ci sono notizie in merito a un nuovo accordo tra le parti. Il nodo principale, come riferisce Il Secolo XIX, continua a essere l’ingaggio dell’allenatore. Attualmente l’ex Leicester incassa 1,8 milioni di euro a stagione e, per non creare problemi alle casse blucerchiate, Ferrero vorrebbe abbassare il tetto degli stipendi e quindi ridimensionare anche quello percepito da Ranieri. Il tecnico, tuttavia, non pare disposto a scendere a compromessi, ragion per cui si fatica a sedersi intorno a un tavolo per siglare il prolungamento.

La Sampdoria tentenna, Ranieri può finire al Valencia

Questa situazione d’incertezza non piace all’allenatore della Sampdoria né alla sua società, ma favorisce le squadre interessate al tecnico. Tra queste ci sarebbe il Valencia, che Ranieri ha già allenato in passato per ben due volte, dal ’97 al ’99 e successivamente nella stagione 2004-05.

Il rapporto con la dirigenza spagnola è ottimo, per cui il tecnico è pronto a prendere in considerazione l’opzione. Il tira e molla con la Samp in effetti già dura da un po’ e pare aver stufato l’allenatore, ancora in attesa di una chiamata per incontrare la dirigenza genovese.