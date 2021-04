Lazio a caccia di un posto in Champions League, ma attenzione al piano mercato in vista del futuro. Nessun addio per Muriqi: il “Pirata” resterà ancora in maglia biancoceleste nonostante una stagione deludente

Obiettivo Champions League ancora vivo e ultime otto giornata di campionato decisivi (nove considerando il recupero con il Torino). La Lazio è pronta a tentare l’affondo al 4° posto anche se sarà complicato centrare l’obiettivo in vista della prossima stagione. Un nuovo anno che coinciderà con la conferma di Simone Inzaghi in panchina e con una possibile rivoluzione offensiva e difensiva.

Nessun addio per Muriqi. L’attaccante kosovaro, nonostante una prima stagione a dir poco deludente, sarà confermato in biancoceleste per il possibile riscatto. Non solo: i capitolini tenteranno un nuovo affondo sul mercato per cercare di mettere le mani su un nuovo attaccante, capace di recitare al meglio sia il ruolo di seconda punta, sia quello di trequartista. Difficile, se non impossibile, arrivare al Papu Gomez, ma attenzione al possibile affondo su Joao Pedro, in uscita dal Cagliari.

Lazio, per la difesa spunta l’idea Rugani: arriverà un nuovo regista

Confermato Muriqi, ma attenzione al possibile addio di Caicedo, il quale potrebbe decidere di lasciare la Lazio per un ruolo da protagonista altrove. Per quel che riguarda la difesa, la Lazio potrebbe bussare alla porta della Juventus per Rugani, attualmente in prestito al Cagliari. Un nuovo rinforzo che permetterebbe alla Lazio di affrontare al meglio il prossimo triplo impegno stagionale.

Caccia anche a un nuovo regista: un giocatore d’esperienza capace di dettare i tempi di gioco e rappresentare una valida alternativa a Lucas Leiva. Per quel che riguarda Milinkovic-Savic, invece, la Lazio ascolterà offerte superiori ai 50 milioni di euro.