DIRETTA Sassuolo-Fiorentina: segui la partita LIVE

Alle 18 spazio al terzo anticipo di questo sabato di Serie A, scendono in campo anche Sassuolo e Fiorentina.

Per la Fiorentina di Iachini il percorso salvezza non può dirsi certo concluso. Mancano ancora diversi punti alla squadra viola per potersi dire salva e dunque scacciare via ogni spettro legato ad una possibile retrocessione. Una stagione difficile per il club di Rocco Commisso, andato incontro a tanti cambi in corsa e problematiche che andranno risolte anche in vista della prossima stagione.

Al momento, però, ci sono ancora otto partite da giocare e tutte dovranno vedere la Fiorentina sugli scudi per evitare spiacevoli sorprese. Anche oggi la squadra ospite sarà impegnata in un match abbastanza complesso al Mapei Stadium contro il Sassuolo d Roberto De Zerbi. La squadra toscana non vince da ben tre partite, e l’ultima sconfitta casalinga patita per mano dell’Atalanta brucia ancora tanto, al netto delle differenze tecniche tra le due squadre.

Ecco perchè Iachini dovrà tirare fuori dai suoi una grande prestazione, anche perchè non vincere anche oggi significherebbe mettersi su una strada che rischia di risultare una dura salita. Arrivati al rush finale, è chiaro che ogni match assume un’importanza rilevante, soprattutto per chi deve ancora mettere in cassaforte i propri obiettivi.

Contro c’è il Sassuolo che in classifica ha qualche punto in più, ma che al tempo stesso è stato vittima di grandi critiche nel corso degli ultimi mesi. Quello di De Zerbi in casa neroverde secondo alcuni è ormai un ciclo finito, ma proverà fino alla fine a dare tutto per portare a casa il miglior risultato possibile.

Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

