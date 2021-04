Simeone punta Bentancur: il mediano è il primo della lista dell’Atletico in caso di addio di Saul. Pronta una super offerta

Come per tutta la Juventus, anche per Rodrigo Bentancur non è stata una stagione esaltante. Basta ricordare l’errore pesante commesso in Champions League contro il Porto, ma sono anche gli altri gli episodi negativi che hanno connotato una stagione tra alti e bassi. Nelle ultime settimane, però, il mediano 1997 si sta confermando su livelli più alti: nelle ultime uscite ha convinto tutti, partendo dal tecnico Pirlo.

Così, Bentancur, si è ripreso il posto da titolare, con fiducia e serenità. Si ha la sensazione che l’ex Boca Juniors non sia tra gli incedibili della Juventus: così, dalla Spagna arrivano alcune indiscrezioni.

Calciomercato Juventus, Simeone vuole Bentancur

Secondo quanto sostiene il portale ‘todofichajes.com’, Bentancur è il primo nome sulla lista del Cholo Simeone se i Colchoneros dovessero saluitare Saul. Il centrocampista dell’Atletico Madrid continua ad avere grandi estimatori, in particolare con il Manchester United che appare in pole position. Per l’eventuale successione, Simeone avrebbe fatto proprio il nome del mediano uruguagio. Il 23enne ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 ed ha una valutazione di circa 40 milioni di euro.

La Juventus è avvertita: l’Atletico Madrid potrebbe lanciare un assalto concreto per Bentancur.