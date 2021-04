Hakan Calhanoglu non ha ancora rinnovato col Milan: c’è distanza tra domanda e offerta e, soprattutto, c’è un club che lo corteggia

Non c’è ancora accordo sul rinnovo ma ci sono squadre all’orizzonte pronte ad approfittarne. Tutti sanno che Hakan Calhanoglu non ha ancora raggiunto l’intesa col Milan per il prolungamento e il Paris Saint-Germain prova ad approfittarne. La squadra di Parigi è seriamente interessata al suo ingaggio, il turco a zero, in estate, è una vera e propria occasione di mercato che nessuno vuole farsi sfuggire.

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ scrive: “Ma la trattativa per il rinnovo sinora non ha appianato la differenza tra domanda e offerta. Maldini e Massara offrono al nazionale turco un quadriennale da 4 milioni netti. Ma lui non vuole scendere sotto quota 5″. A Parigi, intanto, qualcosa si muove. Ci sono segnali d’interesse che non lasciano indifferente il calciatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calhanoglu tra Milan e Psg

Il centrocampista di Pioli, oggi, è concentrato sul finale di stagione, vuole conquistare la Champions col Milan (lo scudetto è un sogno) e poi potrà dedicarsi al proprio futuro. Al momento il rinnovo non è scontato come per Ibrahimovic. Non c’è neppure una cauta fiducia come per Donnarumma. Le scelte del calciatore, si legge, sono rimaste un po’ nell’ombra. C’è questa distanza economica che sembra importante e, soprattutto, c’è la tentazione parigina.

LEGGI ANCHE >>> “Mai con un’altra maglia”. Così parlò il capitano della Juventus

Il Psg ha bisogno di un calciatore come Calhanoglu, di un giocatore fantasioso da inserire sulla trequarti, da aggiungere ai campioni già presenti. Il Milan lo sa e farà di tutto per blindarlo e non perderlo a zero, ma senza passi in avanti nei prossimi giorni, il rischio sarà concreto. Il Psg attende.