Paul Pogba e Jose Mourinho non se le mandano a dire. Il tecnico portoghese ha risposto alle accuse del centrocampista francese.

Prosegue il battibecco a distanza tra Paul Pogba e Jose Mourinho. Il centrocampista francese del Manchester United, nella giornata di ieri, ha punzecchiato il tecnico portoghese. L’ex Juventus ha sottolineato la differenza tra lo Special One e Ole Gunnar Solskjaer. Ecco quanto dichiarato: “Con Solskjaer è tutto diverso rispetto a quando ci allenava Mourinho. Lui non andrebbe mai contro i suoi giocatori. Magari potrebbe decidere di non farlo giocare, di non sceglierlo per una partita, ma non di metterlo da parte come se non esistesse più. E’ questa la differenza tra i due allenatori”.

Mourinho risponde a Pogba

Pronta la risposta del tecnico ex Inter che non si è fatto attendere. Intervistato al termine del match contro l’Everton di Carlo Ancelotti, terminato 2-2, Jose Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni, rispondendo in maniera piuttosto piccata alle parole del calciatore dei Red Devils.

Ecco quanto dichiarato: “Le parole di Pogba? Non mi interessa quello che ha detto. Mi interessano meno di niente le sue dichiarazioni. Anzi, non mi interessa affatto la cosa“.

Nonostante la risposta piuttosto pacata, pare che, in ogni caso, le parole del calciatore abbiano infastidito non poco l’allenatore portoghese che ha preferito non cadere nella provocazione del ragazzo francese.