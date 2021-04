Cristiano Ronaldo non scenderà in campo nel fondamentale match tra Atalanta e Juventus: l’annuncio di Andrea Pirlo in conferenza stampa

Si chiude una settimana difficile per Cristiano Ronaldo. La sua arrabbiatura al termine del match vinto 3-1 col Genoa, nel quale non è riuscito a far gol, ha fatto il giro del mondo, e domani il portoghese avrebbe avuto l’occasione di rifarsi in un match fondamentale per la Vecchia Signora.

Pirlo: “Ronaldo ha un problema al flessore: niente Atalanta”

Contro l’Atalanta saranno in palio punti decisivi con la lotta Champions, ma al Gewiss Stadium CR7 non ci sarà. Come rivelato dallo stesso Andrea Pirlo in conferenza stampa, l’attaccante soffre un problema al flessore e, per evitare rischi, si è deciso di non convocarlo.

Il tecnico ha aggiunto che si tenterà di recuperarlo per mercoledì, quando all’Allianz Stadium arriverà il Parma. Domani, dunque, sarà la coppia Dybala-Morata quella che cercherà di stendere la Dea.