Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telembordia, ha criticato duramente Cristiano Ronaldo con un tweet

Dopo le vittorie contro Napoli e Genoa, è ritornato un po’ il sereno in casa Juve. La squadra di Pirlo è stata molto criticata dopo l’eliminazione dalla Champions patita ad opera del Porto e gli scarsi risultati ottenuti in campionato e il conseguente super distacco, 12 punti, dall’Inter capolista.

Anche Cristiano Ronaldo, soprattutto dopo l’uscita dalla massima competizione europea, è stato contesato. Sul portoghese sono incominciate a circolare voci, sempre più insistenti, di calciomercato che vorrebbero un suo ritorno al Real Madrid. Si è discusso anche molto sull’impatto economico del portoghese sul bilancio bianconero.

Le dure critiche su Ronaldo di Ravezzani

Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telelombardia, ha criticato Ronaldo con un tweet: “Nell’ultimo semestrale della Juve, in rosso per 113,7 mln, stipendio e ammortamento di Ronaldo hanno inciso per 40 mln . Ecco perché il portoghese non dovrebbe permettersi di far sapere di voler un team alla sua altezza. Lo hanno comprato per migliorare i risultati, non peggiorarli“.

La Juventus, terza in classifica, ha soli 3 punti di vantaggio sul Napoli quinto e domani giocherà un match fondamentale contro l’Atalanta di Gasperini. Per il match di domani, Andrea Pirlo non avrà a disposizione Ronaldo per un problema al flessore riscontrato durante la settimana.