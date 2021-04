Tre punti importanti per Udinese e Sampdoria che battono il Crotone e il Verona. Le due squadra si attestano a centro classifica

Da pochi minuti sono terminate le prime due gare della 31esima giornata di Serie A con il successo della Sampdoria sul Verona per 3-1 e la vittoria dell’Udinese per 1-2 sul Crotone di Serse Cosmi.

Crotone-Udinese

La squadra di Cosmi inizia bene il match. I calabresi sfiorano il gol al 28′ grazie ad un tiro a giro di sinistro di Salvatore Molina. Dopo aver sfiorato il vantaggio con Pereyra due minuta prima, l’Udinese passa in vantaggio con De Paul; assist di Nestorovski. La ripresa inizia con il controllo dei bianconeri, ma al 67′ viene fischiato un calcio di rigore per un fallo di mano di Molina. Simy riesce a spiazzare Musso e riporta il risultato in parità. Dopo appena sei minuti, l’Udinese ritorna in vantaggio sempre con De Paul che è bravissimo a raccogliere un cross di Pereyra. La partita termina con l’espulsione di De Paul per un fallo ritenuto duro su Salvatore Molina.

Risultati importanti per Sampdoria ed Udinese

Sampdoria-Verona

Il Verona passa in vantaggio, dopo aver sfiorato il gol già con Faroni al 3′, al 13′ con una punizione di Lazovic. Al 16′ Verre va vicinissimo a siglare la rete del pari con un tiro da fuori. Una volta iniziata la ripresa, la squadra di Ranieri trova subito il pari al 47′ con un tiro potente sotto la traversa di Jankto. Dopo quattro minuti, lo stesso centrocampista può siglare una doppietta, ma viene fermato da un intervento incredibile di Silvestri. Al 73′ La Sampdoria passa in vantaggio con Gabbiadini su un rigore assegnato per un fallo di Tamèze su Keita. All’82′ i padroni di casa chiudono i conti con un colpo di testa, dopo un errore in uscita di Silvestri, di Thorsby. Al 93′ il Verona prende un palo di testa con Dawidowicz.

Il Crotone, con questa sconfitta, dà l’addio definitivo alle poche speranze di salvezza che aveva. Tre punti importanti per Sampdoria ed Udinese che rinforzano le proprie posizioni a metà classifica.

La classifica aggiornata

Inter 74

Milan 63

Juventus 62

Atalanta 61

Napoli 59

Lazio 55

Roma 54

Sassuolo 43

Verona 41*

Sampdoria 39*

Udinese 36*

Bologna 34

Genoa 32

Spezia 32

Fiorentina 30

Benevento 30

Torino 27

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15*

*una partita in più