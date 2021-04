Pedro costretto a uscire all’intervallo di Torino-Roma: si toccava una gamba a fine primo tempo. Al suo posto Fonseca inserisce Mkhitaryan

Infortunio da registrare in casa Roma durante la partita in trasferta contro il Torino. All’intervallo, infatti, Pedro è uscito toccandosi una gamba e non è rientrato in campo all’inizio della ripresa, sostituito da Henrikh Mkhitaryan.

Lo spagnolo, che oggi ha realizzato un assist di tacco per il connazionale Borja Mayoral, avrebbe accusato un problema muscolare, la cui entità è ancora ignota.

Ennesimo infortunio per la Roma: si ferma Pedro

Di certo, non si tratta di una buona notizia per Paulo Fonseca, soprattutto in chiave europea. Il tecnico portoghese ha già diversi giocatori fuori per infortunio (da Spinazzola a Smalling, da El Shaarawy al lungodegente Zaniolo) e rischia seriamente di dover affrontare l’importantissima semifinale di Europa League contro il Manchester United con una rosa ridotta.

Nella gara di andata, in programma ad Old Trafford tra undici giorni, la presenza di Pedro sarebbe fondamentale anche per la grande esperienza in ambito continentale dell’ex Barcellona e Chelsea. Nelle prossime ore, probabilmente, si capirà meglio l’entità del problema accusato dal jolly offensivo e si potranno cominciare a fare ipotesi sul suo rientro.