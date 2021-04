Andrea Pirlo è in apprensione per l’infortunio di Federico Chiesa, emerso nel corso della sfida di oggi contro l’Atalanta.

Non si respira un clima particolarmente sereno in casa Juventus. La sconfitta contro l’Atalanta maturata in quel di Bergamo ha lasciato un sapore amaro nell’ambiente bianconero, ed ovviamente la paura dei tifosi è quella di trovarsi trascinati a pieno regime nella lotta Champions che ad oggi contempla diverse squadre per appena tre posti (considerando l’Inter ormai diretta verso lo Scudetto).

Stasera il Napoli avrà la possibilità di agganciare i bianconeri al quarto posto, anche se al Maradona la sfida contro la squadra di Antonio Conte sarà tutt’altro che semplice da gestire. In casa Juventus si tiferà ovviamente per i nerazzurri, ma al netto di questo le problematiche nello spogliatoio bianconero sembrano davvero tante.

L’assenza di Cristiano Ronaldo, ad esempio, ha avuto un peso specifico considerevole anche nella sfida di oggi contro l’Atalanta, e a rimarcarlo sono stati anche gli stessi tifosi bianconeri. Ma non è solo la situazione del portoghese a destare preoccupazione.

Juve, Pirlo in apprensione per Chiesa: le ultime

Durante la partita contro la Dea, infatti, Federico Chiesa è stato costretto ad uscire per infortunio. Un problema di tipo muscolare, evidentemente, ha colpito il giocatore bianconero che ha lasciato cosi il posto a Danilo.

Ma come sta Chiesa? C’è apprensione nell’ambiente bianconero, soprattutto per domenica, quando la Vecchia Signora affrontare la Fiorentina. La verità è che Chiesa, avendo avvertito un fastidio prima di fermarsi definitivamente, non ha forzato la mano. Questo – riporta La Gazzetta dello Sport – potrebbe evitargli un stop più lungo.

Prima della viola ci sarà il match infrasettimanale di mercoledì contro il Parma, ed è possibile che a Chiesa possa bastare qualche giorno di riposo – riporta la rosea – per riprendersi a pieno, di fatto saltando la sfida contro i gialloblu ma tornando a disposizione proprio contro la Fiorentina. Nelle prossime ore arriveranno ulteriori conferme in tal senso.