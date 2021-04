Il Milan batte 2-1 il Genoa dopo una partita sofferta. Rossoneri aiutati dall’incredibile autogol di Scamacca

E’ da pochi minuti è terminata la gara tra Milan e Genoa con il risultato di 2-1 per i rossoneri. I lombardi ritornano a vincere in casa dopo due mesi ed ottengono una vittoria fondamentale ottenuta grazie ad un erroraccio di Scamacca.

La squadra di Pioli, consapevole dell’importanza della gara, parte subito con una forte intensità e va in vantaggio al 13′ con una girata di sinistro di Rebic. Dopo pochi minuti, Leao sfiora il raddoppio. Dopo la prima mezz’ora dove ha comandato il Milan, nell’ultima parte della prima frazione di gara c’è da registrare la risposta del Genoa. I liguri pareggiano al 37′ con un colpo di testa di Destro, errore di Tomori, su calcio d’angolo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’errore di Scamacca che aiuta il Milan

Dopo appena tre minuti dall’inizio della ripresa, Il Milan divora il gol con Rebic. Il croato, non sfrutta una bellissima combinazione Saelemakers-Kalulu sulla destra, mandando altissima la propria conclusione a porta vuota. Pjaca, appena entrato, al 58′ è pericoloso con un tiro a giro di destro. Al 62′ sfiora la rete per pochi centimetri Kjaer di testa. Dopo sei minuti, i rossoneri ritornano in vantaggio grazie all’autogol di Scamacca. L’attaccante, su calcio d’angolo di Calhanoglu, si gira, colpevolmente, di schiena e colpisce la sfera che va in rete. Al 72′ Pjaca cerca un’altra conclusione a giro che termina ancora a lato. All’86’ Kajer e Tomori, dopo un errore di Donnarumma, respingono sulla linea di porta i tentativi di Masiello prima e poi di Behrami.

LEGGI ANCHE >>> Milan, il clamoroso gesto di Mandzukic: rinuncia allo stipendio

Tre punti vitali per il Milan che, in attesa di Atalanta-Juventus e Napoli-Inter, si portano ad 8 punti dal primo posto e rafforzano il proprio vantaggio sul Napoli, attualmente quinto, portandosi a +7.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 74

Milan 66*

Juventus 62

Atalanta 61

Napoli 59

Lazio 55

Roma 54

Sassuolo 46*

Verona 41*

Sampdoria 39*

Udinese 36*

Bologna 34

Genoa 32*

Spezia 32

Fiorentina 30*

Benevento 30

Torino 27

Cagliari 25*

Parma 20*

Crotone 15*

*una partita in più