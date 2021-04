L’Inter si prepara alla prossima sessione di calciomercato, e spunta l’ipotesi di uno scambio che consentirebbe l’arrivo di un attaccante a Milano.

Mancano ancora diversi mesi all’inizio del calciomercato, ma le indiscrezioni si rincorrono già adesso. I club si stanno preparando per arrivare pronti a quella che sarà un’estate bollente, dove tutto sarà ovviamente condizionato da quello che rappresenta la Pandemia in termini economici anche per i club di Serie A. Da capire, poi, quelle che saranno anche le conseguenze della Superlega sul futuro degli equilibri calcistici anche in termini di mercato.

E cosi anche l’Inter, che viaggia spedita verso la conquista dello Scudetto, si prepara a dei movimenti in grado di migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il tutto volto, ovviamente, a rendere l’organico nerazzurro ancora più competitivo, sia che questo sia chiamato a misurarsi in Champions o che sia poi effettivamente la Superlega il palcoscenico all’interno del quale l’Inter si troverà a misurarsi.

Movimenti in sede di mercato potrebbero essere fatti, da parte dell’Inter, anche per migliorare un attacco già molto forte ma che avrà bisogno di ulteriori innesti per aumentarne ancora lo spessore.

Inter, il nuovo attaccante arriva grazie a… Joao Mario

Uno dei giocatori che potrebbe rientrare alla base in estate è proprio il portoghese Joao Mario, che con la maglia dello Sporting ha davvero ritrovato una brillantezza che mancava da anni. Un rendimento importante tale da convincere la stessa squadra portoghese addirittura a tentare di confermare il centrocampista classe ’93.

L’Inter, dal canto suo, vuole 10 milioni di euro per trattare, ed anche l’ingaggio che chiederebbe il giocatore (3 milioni di euro) potrebbe di fatto raffreddare gli entusiasmi. Il futuro di Joao Mario, va detto, potrebbe anche proseguire in Italia, ma non con la maglia nerazzurra.

Secondo quanto riportato da InterLive, infatti, proprio il centrocampista portoghese sarebbe finito nel mirino della Roma di Fonseca. Questo potrebbe essere un elemento interessante anche per trattare quello che sarebbe uno scambio clamoroso. La Roma, infatti, potrebbe mettere sul piatto proprio quel Stephan El Shaarawy. Nella capitale, infatti, il faraone non ha convinto, ma potrebbe rimettersi in gioco in quel di Milano.