La Juventus ha messo gli occhi su Sergio Aguero. L’attaccante argentino, secondo le ultime indiscrezioni, pare sia diretto verso la Spagna.

Il futuro di Sergio Aguero desta grande attenzione ormai da diverse settimane. Dopo l’annuncio dell’addio al Manchester City, si è creato un enorme di clima di attenzione su quello che sarà il destino dell’argentino. In tanti sognano di portare ‘El Kun’ dalla propria parte, sfruttando le doti di uno dei giocatori che ancora oggi è in grado di spostare gli equilibri in tutta Europa.

Da qui, ovviamente, anche l’interesse dalla Juventus che pare stia guardando in maniera concreta all’attaccante classe ’88. Servirà, ovviamente, un sacrificio economico considerevole che non verterà ovviamente sul cartellino, visto che il giocatore si muoverà a zero, ma sull’ingaggio.

Le prime indiscrezioni parlano di una proposta, avanzata dai bianconeri, di 10 milioni di euro all’anno per convincere Aguero ad approdare in Serie A. Ma nelle ultime sta emergendo una nuova ed importante notizia che andrebbe a gelare le speranze della Juventus di portare Sergio dalla propria parte.

Juventus gelata, Aguero diretto verso la Spagna

Il futuro dell’argentino, insomma, sarebbe volto verso un clamoroso ritorno in Spagna, dove già ‘El Kun’ ha lasciato segni importanti con la maglia dell’Atletico Madrid. Ma stavolta, ad aver sedotto e convinto Aguero, ci sarebbe il Barcellona. Il presidente Laporta, infatti, avrebbe pronto il colpo di mercato per convincere Messi a restare e mettere un tassello fondamentale per la sua nuova esperienza da presidente.

Secondo quanto riportato da ‘Onda Cero Radio’, infatti, il passaggio in Catalogna sarebbe ormai imminente, con gli avvocati del giocatore che avrebbero anche ricevuto la bozza del contratto da firmare per legarsi al Barcellona. Una notizia importante, che andrebbe però a tagliare di netto le speranze della Juventus. Voci dalla Spagna parlano di un ingaggio da 12 milioni pronti per Aguero, aspetto che avrebbe di fatto convinto il giocatore insieme ad un progetto vincente.