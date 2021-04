Per la Juventus giungono novità sulle condizioni di Federico Chiesa, fuori per infortunio. Si escludono lesioni, ma non c’è ancora la data per il ritorno in campo.

Piccolo momento di tensione per la Juventus, in occasione della gara contro l’Atalanta. All’amarezza per la sconfitta bisogna, infatti, accompagnare il timore rispetto alle condizioni di Federico Chiesa. L’esterno bianconero ha lasciato il campo intorno al 60′, poiché ha sentito tirare e si è accasciato al suolo. Da lì il cambio di mister Pirlo, che in campo ha schierato Danilo. Si temeva un infortunio più grave e per tale ragione il giocatore si è sottoposto quest’oggi agli esami del caso.

Infortunio Chiesa: la Juventus comunica il risultato degli esami

Come riferisce la Juventus attraverso il proprio sito ufficiale: “Questa mattina Federico Chiesa è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato una elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra, verrà rivalutato nei prossimi giorni”.

Nel frattempo, il resto del gruppo è già tornato ad allenarsi poiché mercoledì ci sarà la sfida dell’Allianz Stadium contro il Parma. Seduta di scarico e poi esercitazione sul possesso palla e partitina. Massima concentrazione, considerato che siamo al rush finale del campionato e i bianconeri non possono ancora contare su un posto assicurato nei primi posti della classifica di Serie A.