Juventus, il nuovo ruolo di Dybala è un punto interrogativo

La Juventus è pronta a valutare le nuove strategie di mercato in vista della prossima stagione. Punto di domanda sul futuro di Dybala, la Joya potrebbe lasciare Torino già nei prossimi mesi

Quale sarà il futuro di Paulo Dybala in vista della prossima stagione? L’attaccante argentino valuterà il da farsi nel corso dei prossimi mesi, ma la sensazione è che, almeno per il momento, il numero 10 bianconero avrebbe rifiutato l’offerta contrattuale presentata dai bianconeri.

Un’offerta che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro annui. Dybala potrebbe valutare il da farsi. Occhio, però, al piano della Juventus. La sensazione è che la Joya, con la presenza in campo di Ronaldo, tenda ad abbassarsi troppo sulla linea dei centrocampisti, assentandosi costantemente dalla zona calda dell’area di rigore, aspetto che potrebbe penalizzare totalmente la manovra offensiva bianconera anche in chiave futura.

Dybala, incompatibilità con Ronaldo e le strategie di mercato

Come accennato, il “nuovo ruolo” di Dybala potrebbe essere incompatibile con Ronaldo, aspetto che starebbe spingendo la Juventus ad alcune dovute valutazioni. La possibile nascita della Superlega, e i nuovi introiti economici, potrebbero spingere i bianconeri trattenere ancora per un altro anno Ronaldo, privandosi di Dybala. La Joya, attualmente, ha una valutazione di circa 75 milioni di euro.

Resta viva l’ipotesi di scambio con il Manchester United con Pogba, anche se non è da escludere che Juventus e PSG possano sedersi attorno a un tavolo per discutere di un possibile scambio alla pari tra Dybala e Icardi. Il futuro di Dybala, però, potrebbe dipendere anche dal prossimo allenatore della Juventus. La conferma di Pirlo, in caso di conferma della Superlega, non sembrerebbe essere così scontata.