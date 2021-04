Alle 20.45 scenderanno in campo la maggior parte dei match di questo turno infrasettimanale di Serie A. Di fronte anche Juventus e Parma.

Dopo il caos Superlega, che ha visto la Juventus direttamente interessata soprattutto nella persona di Andrea Agnelli, è il momento di scendere in campo. Tramontata la nuova competizione europea, ora per la Vecchia Signora c’è quel posto Champions da salvaguardare a tutti i costi, anche se le rivali per rientrare tra le prime quattro del campionato, sono davvero tante.

L’ultima sconfitta contro l’Atalanta ha di fatto gettato ancora ombre sull’operato di Andrea Pirlo, ma anche sull’assenza di Cristiano Ronaldo che stasera dovrebbe nuovamente tornare in campo. La Vecchia Signora dovrà dunque trovare forze nuova, cercando anche di tenere lontane le polemiche legate alla Superlega. L’impegno di oggi, va da sé, nasconde al suo interno diverse insidie.

Si, perchè per il Parma, al netto dell’impegno molto complesso contro i campioni d’Italia in carica, questa rappresenta davvero l’ultima chiamata per non abbandonare definitivamente le speranze di salvezza. L’ultima sconfitta contro il Cagliari ha lasciato un forte amaro in bocca alla squadra di D’Aversa, che adesso ha davvero le speranze di permanenza in Serie A ridotte al lumicino.

La differenza di valori appare di sicuro evidente tra le due squadre, ma saranno le motivazioni a farla da padrone. Da una parte la conquistata di un posto nell’Europa che conta, dall’altro l’incubo di retrocedere in Serie B.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Parma, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, McKennie; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> “Agnelli indifendibile: ecco il nuovo presidente della Juventus”

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Mihaila. All. Roberto D’Aversa.