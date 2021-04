Il procuratore Fali Ramadani a Milano per parlare con l’Inter: sul piatto Maksimovic e la suggestione Jerome Boateng

L’agente Fali Ramadani è atteso nei prossimi giorni a Milano, dove dovrebbe avere un incontro di lavoro con la dirigenza dell’Inter.

I nerazzurri, in vista del prossimo mercato, stanno cercando di puntellare la rosa con l’inserimento di diverse pedine: una fra queste dovrebbe essere un difensore centrale in grado di far rifiatare Bastoni, De Vrij e Skriniar.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, per la difesa Maksimovic o Boateng

Ecco allora che, fra i calciatori in scadenza di contratto rappresentati dal potente procuratore macedone, ci sono alcuni nomi potenzialmente molto interessanti per la Beneamata.

Uno è Nikola Maksimovic che, salvo sconvolgimenti, è destinato a lasciare il Napoli a fine stagione. Molto affascinante anche l’ipotesi Jerome Boateng: a lungo colonna del Bayern Monaco e campione del mondo con la Germania a Brasile 2014, sarebbe un colpo di grande spessore per la squadra di Antonio Conte nonostante l’età che avanza (33 anni a settembre).

LEGGI ANCHE>>> Il Manchester City spaventa l’Inter, offerta folle da 100 milioni

In alternativa, Ramadani potrebbe proporre Matija Nastasic, passato anche per la Fiorentina e attualmente in rotta con lo Schalke 04. Il difensore centrale serbo è però da anni funestato da continui infortuni, che limitano fortemente il rendimento in campo.