Una stagione d’assoluto protagonista e largo a un glorioso futuro in Serie A: Raspadori potrebbe restare al Sassuolo in vista della prossima stagione, ma per recitare i panni d’attore principale

Una doppietta al Milan e consacrazione definitiva in Serie A, Raspadori è pronto a recitare una parte da protagonista anche in vista della prossima stagione. Come potrebbe cambiare il mercato del Sassuolo in vista dell’estate. Il club neroverde potrebbe decidere di puntare con forte decisione sul giovane attaccante della Nazionale Under 21, aprendo al possibile addio di uno tra Caputo e Boga.

Caputo, reduce da una stagione altalenante a causa di diversi infortuni, potrebbe essere sacrificato dinanzi a un’offerta irrinunciabile. L’attaccante del Sassuolo piace alla Fiorentina, ma anche a Lazio e Roma. Più probabile l’addio di Boga, inseguito da diversi club di Premier League, ma anche da Milan e Juventus. Il Sassuolo valuta l’esterno offensivo circa 35-40 milioni di euro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Sassuolo, il futuro di Raspadori in vista della prossima stagione

Come detto, Raspadori potrebbe restare al Sassuolo per recitare la parte di centravanti titolare in vista del prossimo futuro. Tutto dipenderà anche dalla possibile conferma di De Zerbi, grande estimatore del giovane centravanti neroverde. Su Raspodori, però, resta forte anche l’interesse delle big italiane. Non è escluso che Juventus e Milan potrebbero tentare l’affondo, acquistare il giocatore, per poi lasciarlo ancora in prestito al Sassuolo.

LEGGI ANCHE >>> Marotta torna alla Juventus: la clamorosa suggestione

Cresce l’attesa in vista del prossimo mercato. La girandola di centravanti potrebbe coinvolgere anche Roma e Fiorentina. Qualora i giallorossi e la viola decidessero di privarsi di Vlahovic e Dzeko, Caputo, come detto, potrebbe rappresentare una delle possibili scelte in vista della prossima stagione. Sono attese novità già in vista delle prossime settimane.