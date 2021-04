Guai per la Roma. Fonseca perde Calafiori per infortunio alla fine del primo tempo. A rischio il match contro il Manchester United.

Si complicano le cose per la Roma di Paulo Fonseca. Oltre allo svantaggio contro l’Atalanta, il tecnico giallorosso deve fare i conti anche con un infortunio. L’allenatore dei capitolini, infatti, è stato costretto al cambio forzato alla fine del primo tempo. E’ rimasto negli spogliatoi Riccardo Calafiori. Il difensore giallorosso ha lasciato il posto a Bruno Peres a causa di un problema muscolare che non gli ha permesso di proseguire il match.

Infortunio Calafiori, le ultime

Non è ancora chiara l’entità dell’infortunio, ma pare certo che si tratti di un problema alla gamba destra, già colpita da alcune noie nella sfida di Europa League contro l’Ajax.

Con ogni probabilità la società giallorossa diramerà un comunicato nel post partita per chiarire al meglio la situazione del classe 2002. L’esterno dei capitolini è ora a rischio per il match d’andata delle Semifinale di Europa League di giovedì prossimo, ad Old Trafford, contro il Manchester United di Ole Gunna Solskjaer.